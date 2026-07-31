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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由33.58元上修至38.6元，其中最高估值51.59元，最低估值12.52元，預估目標價為320.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.59(46.76)
|39.35
|32.67
|24.93
|最低值
|12.52(12.52)
|11.42
|9.85
|11.65
|平均值
|37.66(34.24)
|26.67
|19.5
|18.29
|中位數
|38.6(33.58)
|26.88
|18.45
|18.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,585.29億
|1,741.78億
|1,371.21億
|最低值
|1,304.26億
|937.17億
|906.49億
|平均值
|1,456.41億
|1,265.35億
|1,127.27億
|中位數
|1,447.97億
|1,241.89億
|1,130.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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