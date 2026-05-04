鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至26.7元，預估目標價為261.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.95元上修至26.7元，其中最高估值37.76元，最低估值12.02元，預估目標價為261.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.76(37.76)
|24.8
|27.85
|31.05
|最低值
|12.02(12.02)
|13.22
|6.19
|31.05
|平均值
|25.5(25.2)
|19.07
|16.63
|31.05
|中位數
|26.7(25.95)
|19.02
|16.27
|31.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,544.28億
|1,629.03億
|1,298.66億
|最低值
|1,067.63億
|1,031.54億
|1,009.00億
|平均值
|1,318.12億
|1,265.98億
|1,145.07億
|中位數
|1,386.22億
|1,286.14億
|1,111.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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