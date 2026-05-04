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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至26.7元，預估目標價為261.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.95元上修至26.7元，其中最高估值37.76元，最低估值12.02元，預估目標價為261.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.76(37.76)24.827.8531.05
最低值12.02(12.02)13.226.1931.05
平均值25.5(25.2)19.0716.6331.05
中位數26.7(25.95)19.0216.2731.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,544.28億1,629.03億1,298.66億
最低值1,067.63億1,031.54億1,009.00億
平均值1,318.12億1,265.98億1,145.07億
中位數1,386.22億1,286.14億1,111.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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