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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至33.58元，預估目標價為297.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由32.8元上修至33.58元，其中最高估值45.9元，最低估值12.52元，預估目標價為297.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.9(45.9)38.8929.3924.93
最低值12.52(12.52)11.429.8511.65
平均值34.08(33.18)24.3418.5718.29
中位數33.58(32.8)23.8318.2518.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,739.60億1,629.03億1,371.21億
最低值1,122.38億1,031.54億939.38億
平均值1,451.59億1,268.33億1,148.45億
中位數1,419.45億1,236.47億1,130.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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