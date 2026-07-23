鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至33.58元，預估目標價為297.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由32.8元上修至33.58元，其中最高估值45.9元，最低估值12.52元，預估目標價為297.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.9(45.9)
|38.89
|29.39
|24.93
|最低值
|12.52(12.52)
|11.42
|9.85
|11.65
|平均值
|34.08(33.18)
|24.34
|18.57
|18.29
|中位數
|33.58(32.8)
|23.83
|18.25
|18.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,739.60億
|1,629.03億
|1,371.21億
|最低值
|1,122.38億
|1,031.54億
|939.38億
|平均值
|1,451.59億
|1,268.33億
|1,148.45億
|中位數
|1,419.45億
|1,236.47億
|1,130.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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