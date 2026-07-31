鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ralliant Corporation(RAL-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為76.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ralliant Corporation(RAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.85元，其中最高估值2.94元，最低估值2.64元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.94(2.73)
|3.69
|3.95
|3.72
|最低值
|2.64(2.55)
|2.98
|3.48
|3.72
|平均值
|2.8(2.66)
|3.23
|3.75
|3.72
|中位數
|2.85(2.65)
|3.23
|3.7
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.15億
|25.15億
|26.61億
|25.42億
|最低值
|22.22億
|23.33億
|24.53億
|25.42億
|平均值
|22.71億
|24.17億
|25.49億
|25.42億
|中位數
|22.88億
|24.06億
|25.45億
|25.42億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.29
|3.70
|3.15
|-10.84
|營業收入
|20.90億
|21.56億
|21.55億
|20.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Ralliant Corporation(RAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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