鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ralliant Corporation(RAL-US)EPS預估上修至2.85元，預估目標價為76.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ralliant Corporation(RAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.65元上修至2.85元，其中最高估值2.94元，最低估值2.64元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.94(2.73)3.693.953.72
最低值2.64(2.55)2.983.483.72
平均值2.8(2.66)3.233.753.72
中位數2.85(2.65)3.233.73.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.15億25.15億26.61億25.42億
最低值22.22億23.33億24.53億25.42億
平均值22.71億24.17億25.49億25.42億
中位數22.88億24.06億25.45億25.42億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.293.703.15-10.84
營業收入20.90億21.56億21.55億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Ralliant Corporation(RAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRAL

相關行情

台股首頁我要存股
Ralliant Corporation66.1-1.34%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty