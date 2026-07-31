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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.2元，其中最高估值3.09元，最低估值1.7元，預估目標價為56.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.09(3.09)
|4.09
|4.62
|4.82
|最低值
|1.7(1.91)
|2.83
|3.35
|4.82
|平均值
|2.24(2.27)
|3.4
|3.87
|4.82
|中位數
|2.2(2.25)
|3.39
|3.86
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|332.65億
|353.36億
|367.19億
|359.87億
|最低值
|313.42億
|322.37億
|324.88億
|359.87億
|平均值
|321.98億
|338.58億
|346.24億
|359.87億
|中位數
|322.27億
|339.58億
|348.76億
|359.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|1.34
|營業收入
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
|311.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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