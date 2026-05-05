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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為53.50元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.3元，其中最高估值2.76元，最低估值2.12元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.76(2.76)3.544.374.69
最低值2.12(2.12)2.763.044.69
平均值2.39(2.4)3.133.574.69
中位數2.3(2.39)3.13.454.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值329.79億339.59億353.22億377.69億
最低值309.51億315.30億317.80億352.78億
平均值318.00億329.37億336.23億365.24億
中位數318.95億328.79億336.42億365.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.123.843.170.821.34
營業收入119.46億134.68億121.86億211.09億311.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSW

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Smurfit Westrock PLC39.5645+4.20%

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