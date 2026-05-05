鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為53.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.3元，其中最高估值2.76元，最低估值2.12元，預估目標價為53.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.76(2.76)
|3.54
|4.37
|4.69
|最低值
|2.12(2.12)
|2.76
|3.04
|4.69
|平均值
|2.39(2.4)
|3.13
|3.57
|4.69
|中位數
|2.3(2.39)
|3.1
|3.45
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|329.79億
|339.59億
|353.22億
|377.69億
|最低值
|309.51億
|315.30億
|317.80億
|352.78億
|平均值
|318.00億
|329.37億
|336.23億
|365.24億
|中位數
|318.95億
|328.79億
|336.42億
|365.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|1.34
|營業收入
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
|311.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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