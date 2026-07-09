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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為56.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值3.09元，最低估值1.91元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.09(3.09)4.094.564.82
最低值1.91(1.91)2.833.154.82
平均值2.34(2.34)3.313.754.82
中位數2.25(2.29)3.313.74.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值332.65億353.36億367.19億359.87億
最低值312.99億318.08億320.57億359.87億
平均值320.65億334.49億341.65億359.87億
中位數319.51億335.42億340.96億359.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.123.843.170.821.34
營業收入119.46億134.68億121.86億211.09億311.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSW

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Smurfit Westrock PLC42.08-6.49%

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