鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.04元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.05(0.1)
|0.12
|0.21
|0.11
|最低值
|-0.04(-0.03)
|-0.04
|-0.01
|0.11
|平均值
|-0.02(0.01)
|0.05
|0.09
|0.11
|中位數
|-0.03(-0.03)
|0.05
|0.08
|0.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.52億
|12.31億
|12.98億
|11.71億
|最低值
|10.49億
|10.82億
|11.30億
|11.71億
|平均值
|10.99億
|11.36億
|11.97億
|11.71億
|中位數
|11.06億
|11.35億
|11.92億
|11.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.44
|0.15
|-0.74
|-1.81
|-0.71
|營業收入
|7.60億
|9.33億
|13.44億
|12.68億
|11.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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