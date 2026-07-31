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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為21.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.04元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.05(0.1)0.120.210.11
最低值-0.04(-0.03)-0.04-0.010.11
平均值-0.02(0.01)0.050.090.11
中位數-0.03(-0.03)0.050.080.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.52億12.31億12.98億11.71億
最低值10.49億10.82億11.30億11.71億
平均值10.99億11.36億11.97億11.71億
中位數11.06億11.35億11.92億11.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.440.15-0.74-1.81-0.71
營業收入7.60億9.33億13.44億12.68億11.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHR

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