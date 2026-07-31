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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.28元，預估目標價為205.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.22元下修至-0.28元，其中最高估值0.78元，最低估值-1.18元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.78(0.88)3.454.385.78
最低值-1.18(-1.32)-0.66-0.21.6
平均值-0.35(-0.26)2.032.953.91
中位數-0.28(-0.22)2.343.554.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值284.69億319.57億361.45億389.84億
最低值275.45億297.93億319.85億349.65億
平均值279.59億305.96億334.74億364.47億
中位數279.98億306.95億333.30億359.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.641.372.74-0.24
營業收入62.68億166.81億227.49億231.56億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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