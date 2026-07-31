鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.28元，預估目標價為205.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.22元下修至-0.28元，其中最高估值0.78元，最低估值-1.18元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.78(0.88)
|3.45
|4.38
|5.78
|最低值
|-1.18(-1.32)
|-0.66
|-0.2
|1.6
|平均值
|-0.35(-0.26)
|2.03
|2.95
|3.91
|中位數
|-0.28(-0.22)
|2.34
|3.55
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|284.69億
|319.57億
|361.45億
|389.84億
|最低值
|275.45億
|297.93億
|319.85億
|349.65億
|平均值
|279.59億
|305.96億
|334.74億
|364.47億
|中位數
|279.98億
|306.95億
|333.30億
|359.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|-0.24
|營業收入
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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