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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至5.94元，預估目標價為79.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.57元上修至5.94元，其中最高估值7.16元，最低估值3.68元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.16(7.05)7.756.024.83
最低值3.68(3.68)3.924.044.83
平均值5.72(5.55)5.655.054.83
中位數5.94(5.57)5.165.074.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.71億75.92億73.13億69.87億
最低值64.32億66.28億66.64億69.87億
平均值67.90億70.75億70.21億69.87億
中位數68.09億70.59億70.47億69.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.904.493.991.730.39
營業收入47.36億65.12億67.53億57.18億61.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAR

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