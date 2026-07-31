鉅亨速報 - Factset 最新調查：天狼星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對天狼星XM控股(SIRI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.05元下修至2.98元，其中最高估值3.2元，最低估值2.8元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.2(3.32)
|3.67
|3.82
|4.61
|最低值
|2.8(2.8)
|2.94
|2.69
|3.43
|平均值
|3.03(3.05)
|3.31
|3.47
|3.96
|中位數
|2.98(3.05)
|3.25
|3.62
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|86.17億
|90.98億
|99.47億
|103.82億
|最低值
|85.37億
|86.02億
|86.51億
|87.40億
|平均值
|85.76億
|86.91億
|88.57億
|94.81億
|中位數
|85.80億
|86.55億
|87.49億
|93.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.20
|3.10
|3.20
|-6.14
|2.23
|營業收入
|86.96億
|90.03億
|89.53億
|86.99億
|85.58億
詳細資訊請看美股內頁：
天狼星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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