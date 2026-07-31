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鉅亨速報 - Factset 最新調查：天狼星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為31.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對天狼星XM控股(SIRI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.05元下修至2.98元，其中最高估值3.2元，最低估值2.8元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.2(3.32)3.673.824.61
最低值2.8(2.8)2.942.693.43
平均值3.03(3.05)3.313.473.96
中位數2.98(3.05)3.253.623.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值86.17億90.98億99.47億103.82億
最低值85.37億86.02億86.51億87.40億
平均值85.76億86.91億88.57億94.81億
中位數85.80億86.55億87.49億93.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.203.103.20-6.142.23
營業收入86.96億90.03億89.53億86.99億85.58億

詳細資訊請看美股內頁：
天狼星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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