鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-31 17:52

離岸風電 3-3 期選商在即，許逸德表示，3-3 期不僅是新一輪選商，更攸關國家能源安全、綠電供應及本土供應鏈的永續發展。

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而台灣風力發電產業發展協會同步舉辦「離岸風電 R3-3 期區塊開發選商機制下專案控管與風險管理論壇」，並邀集開發商、風機商、統包商與設備商對話。面對全球高利率、供應連重組與 2030 年前後大量風場集中併網等挑戰，風電業界提出四大政策建言，呼籲政府打造穩定、透明且可預測的市場機制，作為推動台灣離岸風電下一階段發展的基礎。

首先業界呼籲，必須有穩定且連續性的案場釋出，是支撐投資信心與供應鏈持續投入的關鍵，也提升市場可預測性；第二，面臨全球高利率與資本市場變化，須有完整的融資制度，建議優化融資保證與金融支持機制，降低開發風險，吸引更多國內外資金投入台灣離岸風電市場。

第三，業界表示，未來大量風場集中施工與併網，將對工程人力、施工船舶、港口、設備及電網資源帶來壓力，建議優化併網與行政協調，提升專案執行效率；最後，業界認為，台灣離岸風電已建立完整的在地供應鏈，因此須強化供應鏈韌性，提升國際競爭力。

許逸德也再度重申，離岸風電產業真正的挑戰並非裝置容量大小，而是可預測性、可融資、可執行與供應鏈韌性四大關鍵。