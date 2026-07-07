鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-07 16:01

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 101.23 億元，月增 30.9%、年增 73.4 %；第二季營收 261.26 億元，大幅優於公司預期，季增 28.2%、年增 46.5%，上半年營收 465.11 億元，年增 32.2%，月、季及累計營收均創歷史新高。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，雖然近期面臨供應鏈緊俏及原物料成本波動等挑戰，但受惠於邊緣 AI 應用需求加速落地，客戶下單動能持續強勁，整體及三大區域接單出貨比 B/B 值皆維持高檔水位，反映主要市場終端需求動能穩健，整體營運展望樂觀。

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此外，隨著 Physical AI 應用日增，研華推出 WISE-Edge Developer Architecture（WEDA）全面整合代理型 AI 工具至研華 Edge AI 平台，並透過強化全球 Edge AI 生態系鏈結，鞏固產業領導地位，推動營運長期穩健發展。

研華於前一次法說預估，基於 1 美元兌換 31.5 新台幣的匯率假設，第二季營收估 6.5- 6.7 億美元，換算新台幣約 204.75- 211.05 億元，不過，公司今日公告營收表現，明顯優於原先預期。另依照公司預估，第二季毛利率 38%-40%，約與首季相當、營業利益率則落在 16% -18%。

研華說明，6 月營收以各事業群而言，嵌入式事業群年增 72%，其中嵌入式運算與周邊系統年增 104%；智能系統事業群年增 62%、物聯網自動化事業群年增 13%、智能服務事業群年增 11%；應用電腦事業群年增 29%；區域表現方面，北美年增 59%、歐洲年增 92%、中國年增 81%、台灣年增 91%、日本年增 26%、韓國年增 53%、新興市場年增 41%。