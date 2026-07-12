鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-12 08:10

受到人工智慧 AI 蓬勃發展催化，全球網路資料流量呈現爆發式激勵，帶動雲端資料中心與電信運營商加速升級網通設備，台灣愛立信便指出，5G FWA 固定無線接入的快速普及，商機規模將是低軌衛星的 10 倍以上，可望成為台廠未來 5 到 10 年內最穩健的營運動能 。

中磊 (5388-TW) 指出，因應新興寬頻服務普及，電信運營商積極加速用戶端設備升級，旗下產品如 10G PON 光纖設備、5G FWA 設備、WiFi 7 無線設備以及邊緣 AI 智慧監控裝置等訂單需求皆相當強勁 。

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啓碁 (6285-TW) 在雲端資料中心及企業端應用需求增溫下，業績逐漸走旺，年積極布局次世代 AI 網路 OCS 全光交換器，能有效降低 AI 資料中心能耗並達成超低延遲，為其長期營收挹注龐大動能，公司內部更將今年全年營收目標瞄準 50 億美元大關 。

智易 (3596-TW) 今年來自北美市場 5G FWA 產品訂單強勁成長，WiFi 7 出貨上半年已經正式超過 WiFi 6 並持續提升滲透率，今年營收、獲利可望持續成長，挑戰連 9 年創新高紀錄，近來也切入低軌衛星供應鏈，打造使用者終端 UT 產品，正與歐美大廠接洽，涵蓋低、中、高軌衛星領域，最快下半年開始有代工訂單落袋，預估 2027 年起貢獻營收 。