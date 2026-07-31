鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-31 16:18

台泥 (1101-TW) 今 (31) 日宣布，卜特蘭石灰石水泥混凝土主力規格已全數取得台灣建築中心「低碳循環建材認證」，成為全台唯一同時具備 EPD（環境產品宣告）及低碳循環建材雙認證的業者，可協助客戶提升永續採購效率，降低建案送審與資料整備成本。

台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土 取得低碳循環建材認證。(圖：台泥提供)

台泥表示，對建築產業而言，低碳建材的價值不僅在於減少碳排，更在於能提供完整且具公信力的環境資訊，取得國際國內雙認證的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，可作為台灣低碳建築標示 (LEBR)、國際能源與環境設計領導認證 (LEED) 及台灣綠建築標章 (EEW) 等建築評估制度的重要佐證資料，協助建案提升綠建築及低碳建築評估表現。

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具備第三方低碳與環境認證的建材，不僅有助於建案申請綠建築及低碳建築加分，也能協助科技廠、資料中心等同時要求國際與國內綠建築標準的工程，也有助於提升永續採購效率，降低建案送審與資料整備成本。

台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土自 2023 年 12 月推出以來，截至今年 6 月底，累計簽約量已突破 881 萬立方米，涵蓋 3,516 個工程案，累計出貨量達 516 萬立方米。相較傳統卜特蘭 I 型水泥混凝土，已協助台灣營建產業減少約 106.5 萬噸二氧化碳排放，逐步成為商辦、科技廠房、高層住宅等各類工程的重要建材選擇。

目前，台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土已應用於多項指標工程，包括達欣工程承攬的台北富邦產險大樓、根基營造承攬的林口艾司摩爾智慧廠房，以及聯聚建設台中玉衡大廈，橫跨大型商辦、智慧廠房及高層住宅等不同建築類型。