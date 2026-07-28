鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-28 13:17

台泥 (1101-TW) 昨日宣布正式啟動台泥歐洲上市計畫（Project Arcadia），象徵正式展開歐洲資本市場布局的重要里程碑；台泥今日股價在大盤重挫 2000 點下逆勢抗跌，更站回半年線之上。

台泥董事長張安平與總經理程耀輝 27 日傍晚與首批國際投資銀行及顧問等透過視訊會議，就上市策略、時程規劃及各項準備工作進行討論，後續將依程序提請 8 月董事會審議，以持續推動歐洲資本市場布局。

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張安平於啟動會議中表示，Project Arcadia 對台泥而言，代表台泥希望透過歐洲市場的平台，向投資人呈現的，台泥不僅是一家水泥公司，更是一家正在重新定義建材產業未來的企業。

張安平表示，相較於傳統產業僅聚焦於生產規模或財務表現，台泥更希望讓市場理解企業如何透過技術創新、材料創新及跨國布局，打造面向未來的低碳建材生態系。

張安平強調，對台泥而言，淨零轉型並非單純依賴碳捕捉等單一技術，而是涵蓋能源轉型、製程優化、替代原燃料開發及整體產業模式革新的長期工程。

台泥在今年 5 月邁向 80 年慶祝活動上，首度揭露正評估到歐洲上市。計畫名 Arcadia 源自古希臘的「阿卡迪亞（Arcadia）」，自文藝復興以來，Arcadia 更成為西方文化中永續、美好生活與理想未來的象徵。