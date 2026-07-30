鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為39.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.57元，其中最高估值1.58元，最低估值1.53元，預估目標價為39.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.57)
|1.79
|1.99
|最低值
|1.53(1.53)
|1.64
|1.88
|平均值
|1.56(1.55)
|1.72
|1.94
|中位數
|1.57(1.54)
|1.74
|1.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.57億
|47.14億
|44.60億
|最低值
|42.20億
|44.31億
|44.60億
|平均值
|43.17億
|45.18億
|44.60億
|中位數
|43.33億
|44.83億
|44.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|0.93
|營業收入
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
|54.43億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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