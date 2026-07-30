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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為39.50元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.57元，其中最高估值1.58元，最低估值1.53元，預估目標價為39.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.58(1.57)1.791.99
最低值1.53(1.53)1.641.88
平均值1.56(1.55)1.721.94
中位數1.57(1.54)1.741.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值43.57億47.14億44.60億
最低值42.20億44.31億44.60億
平均值43.17億45.18億44.60億
中位數43.33億44.83億44.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.850.971.021.230.93
營業收入32.14億35.04億45.23億51.99億54.43億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTTEK

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