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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.54元，其中最高估值1.57元，最低估值1.49元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值1.57(1.53)1.77
最低值1.49(1.49)1.58
平均值1.53(1.51)1.7
中位數1.54(1.51)1.72

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值43.56億47.17億
最低值41.90億43.29億
平均值42.74億44.81億
中位數43.03億44.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.850.971.021.230.93
營業收入32.14億35.04億45.23億51.99億54.43億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTEK

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