鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.54元，其中最高估值1.57元，最低估值1.49元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|1.57(1.53)
|1.77
|最低值
|1.49(1.49)
|1.58
|平均值
|1.53(1.51)
|1.7
|中位數
|1.54(1.51)
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|43.56億
|47.17億
|最低值
|41.90億
|43.29億
|平均值
|42.74億
|44.81億
|中位數
|43.03億
|44.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|0.93
|營業收入
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
|54.43億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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