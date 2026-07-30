鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至47.6元，預估目標價為839.50元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.7元上修至47.6元，其中最高估值58.33元，最低估值38.82元，預估目標價為839.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.33(51.65)
|67.3
|74.01
|110.8
|最低值
|38.82(37.15)
|28.56
|45.14
|57.95
|平均值
|48.16(45.79)
|54.97
|61.99
|73
|中位數
|47.6(46.7)
|55.43
|62.29
|73.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|173.58億
|194.18億
|212.85億
|271.84億
|最低值
|152.06億
|161.62億
|170.51億
|186.28億
|平均值
|161.86億
|177.78億
|190.68億
|211.06億
|中位數
|161.48億
|178.20億
|190.00億
|211.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|43.07
|營業收入
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
|143.43億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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