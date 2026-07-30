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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至47.6元，預估目標價為839.50元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.7元上修至47.6元，其中最高估值58.33元，最低估值38.82元，預估目標價為839.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.33(51.65)67.374.01110.8
最低值38.82(37.15)28.5645.1457.95
平均值48.16(45.79)54.9761.9973
中位數47.6(46.7)55.4362.2973.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值173.58億194.18億212.85億271.84億
最低值152.06億161.62億170.51億186.28億
平均值161.86億177.78億190.68億211.06億
中位數161.48億178.20億190.00億211.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS76.4040.5137.0540.9043.07
營業收入160.72億121.73億131.17億142.02億143.43億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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