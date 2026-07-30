鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.07元，其中最高估值1.14元，最低估值0.98元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.14(1.14)1.992.58
最低值0.98(0.98)1.21.62
平均值1.07(1.06)1.62.13
中位數1.07(1.05)1.612.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值258.59億336.62億415.94億
最低值241.25億267.87億328.73億
平均值250.12億304.47億359.06億
中位數249.57億303.34億352.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.060.970.470.470.60
營業收入204.07億225.03億186.68億185.38億207.11億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASX

相關行情

台股首頁我要存股
日月光投資控股34.605+11.2%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty