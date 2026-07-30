鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為48.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.07元，其中最高估值1.14元，最低估值0.98元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.14(1.14)
|1.99
|2.58
|最低值
|0.98(0.98)
|1.2
|1.62
|平均值
|1.07(1.06)
|1.6
|2.13
|中位數
|1.07(1.05)
|1.61
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|258.59億
|336.62億
|415.94億
|最低值
|241.25億
|267.87億
|328.73億
|平均值
|250.12億
|304.47億
|359.06億
|中位數
|249.57億
|303.34億
|352.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|0.97
|0.47
|0.47
|0.60
|營業收入
|204.07億
|225.03億
|186.68億
|185.38億
|207.11億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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