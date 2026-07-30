焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.97%，報99.906點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日22:20，美元指數下跌0.98點跌幅達0.97%，暫報99.906點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.27%
- 近 1 週：+0.25%
- 近 3 月：+2.48%
- 近 6 月：+5.29%
- 今年以來：+3.11%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|0.52%
|美元/日元
|159.34
|-2.50%
|英鎊/美元
|1.34
|0.54%
|美元/加幣
|1.4
|-0.16%
|美元/瑞典克朗
|9.54
|-1.02%
|美元/瑞郎
|0.81
|-0.87%
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