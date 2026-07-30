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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.97%，報99.906點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日22:20，美元指數下跌0.98點跌幅達0.97%，暫報99.906點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.27%
  • 近 1 週：+0.25%
  • 近 3 月：+2.48%
  • 近 6 月：+5.29%
  • 今年以來：+3.11%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 0.52%
美元/日元 159.34 -2.50%
英鎊/美元 1.34 0.54%
美元/加幣 1.4 -0.16%
美元/瑞典克朗 9.54 -1.02%
美元/瑞郎 0.81 -0.87%

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焦點速報美元指數

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美元指數99.950-0.93%
歐元/美元1.1528+0.59%
美元/日元159.50-2.41%
英鎊/美元1.3467+0.81%
美元/加幣1.4000-0.31%
美元/瑞典克朗9.5250-1.19%
美元/瑞郎0.8047-1.13%

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