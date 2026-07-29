焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.47%，報100.945點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日02:50，美元指數下跌0.47點跌幅達0.47%，暫報100.945點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.18%
- 近 1 週：+0.35%
- 近 3 月：+2.95%
- 近 6 月：+5.28%
- 今年以來：+3.27%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|0.56%
|美元/日元
|163.3
|-0.32%
|英鎊/美元
|1.34
|0.60%
|美元/加幣
|1.4
|-0.47%
|美元/瑞典克朗
|9.64
|-0.33%
|美元/瑞郎
|0.81
|-0.53%
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