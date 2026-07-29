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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.47%，報100.945點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日02:50，美元指數下跌0.47點跌幅達0.47%，暫報100.945點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.18%
  • 近 1 週：+0.35%
  • 近 3 月：+2.95%
  • 近 6 月：+5.28%
  • 今年以來：+3.27%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 0.56%
美元/日元 163.3 -0.32%
英鎊/美元 1.34 0.60%
美元/加幣 1.4 -0.47%
美元/瑞典克朗 9.64 -0.33%
美元/瑞郎 0.81 -0.53%

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焦點速報美元指數

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美元指數100.841-0.57%
歐元/美元1.1466+0.04%
美元/日元163.37-0.04%
英鎊/美元1.3365+0.05%
美元/加幣1.4038-0.04%
美元/瑞典克朗9.6427+0.03%
美元/瑞郎0.8135-0.05%

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