鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 20:24

經濟部於今 (2) 日召開離岸風電產業溝通平台會議，攜手台灣離岸風電產業協會共同研商風場推動議題 。本次會議重點針對區塊開發第三期選商機制及行政契約進行補充說明，明確將解約場址納入擴充容量範圍，並將違反採購投資承諾之違約金調整為採差額 20% 計罰原則，同時設定履約保證金擔保責任上限 。政府將持續秉持公開透明原則排除開發挑戰，深化能源自主與淨零轉型目標，目前台灣離岸風電建置成果已高居全球第五 。

經濟部在會中詳細說明區塊開發第三期的選商機制，範疇涵蓋選商整體評分架構、ESG 在地產業與經濟效益內涵，以及獲配風場和擴充風場皆適用的獎勵機制 。在外界關注的行政契約調整方面，官方在收集各界意見後，已聚焦於違約金罰則與履約保證金擔保等核心議題 。為了最大化利用海域空間，核配擴充容量將綜合考量容量分配結果與海域空間，並正式將已解約場址納入擴充容量的可選擇範圍，後續將給予業者充足的時間進行備查及環境影響評估 。

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針對開發商最關切的罰則部分，經濟部指出，未來若違反在地產業、經濟效益及能源韌性等項目，計罰方式將回歸合理化，改依承諾採購或投資金額與實際金額差額的 20% 為原則來計算違約金 。不過，若經查核發現違約情節重大，例如出現連續多次進度落後且未改善的情況，則得額外加計投資差額的 10% 作為上限，以維護選商的公平性 。此外，機制仍維持獲配風場需擔保擴充風場的規定，但明確將擔保數額限制在擴充風場履約保證金總額之內 。

與此同時，台灣離岸風電產業近期也展現出優異的建設成果 。目前風場建置在全球名列前茅，各案場進度穩定推進 。例如渢妙已完成 85% 的水下基樁安裝，台船環海翡翠輪正加速進行海上變電站基礎安裝 ；海龍離岸風電計畫也順利完成全數 77 條海纜鋪設 ；大彰化東南及西南第一階段風場更迎來穩定運轉滿兩周年的里程碑，累積發出超過 70 億度乾淨電力 ；沃旭大彰化西北風場的 42 座風機也已正式發電 。