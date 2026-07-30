盤後速報 - 健和興(3003)下週(8月6日)除息1元，預估參考價52.5元
鉅亨網新聞中心
健和興(3003-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月30日)收盤價53.50元計算，預估參考價為52.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
健和興(3003-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。近5日股價下跌11.13%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|53.50
|1.0
|1.87%
|0.0
|2025/04/10
|46.0
|2.0
|4.35%
|0.0
|2024/04/02
|70.7
|1.5
|2.12%
|0.0
|2023/04/07
|71.3
|2.0
|2.81%
|0.0
|2022/04/08
|85.1
|2.0
|2.35%
|0.0
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