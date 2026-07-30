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盤後速報 - 健和興(3003)下週(8月6日)除息1元，預估參考價52.5元

鉅亨網新聞中心

健和興(3003-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月30日)收盤價53.50元計算，預估參考價為52.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

健和興(3003-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。近5日股價下跌11.13%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 53.50 1.0 1.87% 0.0
2025/04/10 46.0 2.0 4.35% 0.0
2024/04/02 70.7 1.5 2.12% 0.0
2023/04/07 71.3 2.0 2.81% 0.0
2022/04/08 85.1 2.0 2.35% 0.0

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