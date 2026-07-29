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盤後速報 - 茂順(9942)次交易(30)日除息7元，參考價113.0元

鉅亨網新聞中心

茂順(9942-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為113.0元，相較今日收盤價120.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率5.83%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 120.00 7.0 5.83% 0.0
2025/07/31 117.0 7.0 5.98% 0.0
2024/08/08 126.0 7.0 5.56% 0.0
2023/08/01 148.5 5.6 3.77% 0.0
2022/08/09 89.9 5.0 5.56% 0.0


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