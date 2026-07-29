盤後速報 - 茂順(9942)次交易(30)日除息7元，參考價113.0元
鉅亨網新聞中心
茂順(9942-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為113.0元，相較今日收盤價120.00元，息值合計為7.0元，股息殖利率5.83%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|120.00
|7.0
|5.83%
|0.0
|2025/07/31
|117.0
|7.0
|5.98%
|0.0
|2024/08/08
|126.0
|7.0
|5.56%
|0.0
|2023/08/01
|148.5
|5.6
|3.77%
|0.0
|2022/08/09
|89.9
|5.0
|5.56%
|0.0
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