盤後速報 - 大成(1210)下週(8月7日)除息3元，預估參考價53.0元
鉅亨網新聞中心
大成(1210-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月31日)收盤價56.00元計算，預估參考價為53.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
大成(1210-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。大宗油脂。肉品。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/07
|56.00
|3.0
|5.36%
|0.0
|2025/08/08
|61.1
|2.82845
|4.63%
|0.0
|2024/08/01
|57.5
|2.22235
|3.86%
|0.0
|2023/07/11
|52.5
|1.5
|2.86%
|0.0
|2022/08/30
|50.7
|0.0
|0.0%
|0.5
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