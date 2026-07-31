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盤後速報 - 大成(1210)下週(8月7日)除息3元，預估參考價53.0元

鉅亨網新聞中心

大成(1210-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月31日)收盤價56.00元計算，預估參考價為53.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

大成(1210-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。大宗油脂。肉品。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/07 56.00 3.0 5.36% 0.0
2025/08/08 61.1 2.82845 4.63% 0.0
2024/08/01 57.5 2.22235 3.86% 0.0
2023/07/11 52.5 1.5 2.86% 0.0
2022/08/30 50.7 0.0 0.0% 0.5

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