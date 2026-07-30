鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-30 16:34

東佑達 (7492-TW) 將於 8 月 6 日以參考價 150 元登錄興櫃，董事長林宗德今 (30) 日指出，受惠 AI 基礎建設、半導體設備與高階製造自動化需求升溫，帶動上半年營收達 14.43 億元，年增 41%，力拚下半年維持上半年水準，預期全年營收成長雙位數百分比。

林宗德指出，受惠半導體產業成長強勁，目前泛半導體相關產品營收比重超過 5 成，其中，有 80% 為台灣客戶、20% 為中國客戶，且在台灣設備商客戶中的覆蓋率也達 80%。目前半導體設備主要以次系統 AOI、雷射為主，同時也已規劃跨入全系統業務，聚焦 CPO 應用，預計下半年將有產品推出。

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人形機器人業務上，東佑達專注開發關節模組，包括軸關節與肌肉型制動器，目前已完成 3 種規格開發，且已與歐洲、美國及日本客戶接洽，聚焦非紅供應鏈，不過因客戶有客製化需求，驗證時間較長，預計 2027 年下半年開始貢獻。

海外市場方面，東佑達表示，日本市場已有小批量出貨，下半年有斬獲新訂單，預期業績將大幅成長；韓國市場同樣受惠半導體及先進封裝需求暢旺，看好下半年業績將超越上半年。

東佑達 2025 年毛利率為 27%，今年上半年毛利率提升至 32.6%，林宗德說明，由於半導體客戶營收比重成長，客戶品質要求較高，帶動高毛利產品出貨，加上核心元件出貨產品中，相較於過去多為外購，目前有 80% 都是自製，自製率高也有助毛利表現。

東佑達目前 AI 相關訂單能見度 6 個月，半導體設備訂單能見度達 1 年以上，林宗德預期今年營收有雙位數成長。東佑達今年上半年每股純益 7.46 元，法人也看好，今年東佑達全年可望轉逾 1 個股本。