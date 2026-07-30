鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.93元上修至5.31元，其中最高估值8.15元，最低估值4.27元，預估目標價為131元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|8.15(7.37)
|9.31
|12.16
|最低值
|4.27(4.27)
|4.93
|5.83
|平均值
|5.98(5.04)
|6.78
|8.61
|中位數
|5.31(4.93)
|7.13
|8.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|303,390,000
|470,404,000
|575,222,000
|最低值
|271,000,000
|303,613,000
|333,433,000
|平均值
|281,517,260
|345,480,970
|397,232,660
|中位數
|281,805,000
|343,517,720
|378,993,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|41,716,249
|47,210,930
|60,989,633
|87,198,291
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|237,553,199
|232,302,584
|222,533,000
|278,705,264
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇