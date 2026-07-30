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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估下修至64元，預估目標價為4530元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2026年EPS預估：中位數由68.14元下修至64元，其中最高估值72.56元，最低估值47.01元，預估目標價為4530元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值72.56(72.56)131.71184.08
最低值47.01(47.01)61.29148.62
平均值64.29(65.22)112.25166.35
中位數64(68.14)116.36166.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值7,884,00012,815,00017,239,000
最低值6,008,0007,209,00014,640,380
平均值7,284,37011,292,37015,939,690
中位數7,416,50011,724,46015,939,690

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS997,181509,71232,601770,620
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,806,0133,604,6742,884,4424,388,507

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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