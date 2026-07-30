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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至19.73元，預估目標價為1262.5元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.85元下修至19.73元，其中最高估值20.92元，最低估值17元，預估目標價為1262.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.92(21.22)36.6549.58
最低值17(16.98)24.4831.68
平均值19.47(19.38)30.8745.15
中位數19.73(19.85)31.5447.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值186,840,000269,187,000331,431,000
最低值166,009,000212,320,000245,127,440
平均值180,577,520240,618,730304,936,670
中位數180,762,680241,576,000305,344,570

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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