鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至19.73元，預估目標價為1262.5元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.85元下修至19.73元，其中最高估值20.92元，最低估值17元，預估目標價為1262.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.92(21.22)
|36.65
|49.58
|最低值
|17(16.98)
|24.48
|31.68
|平均值
|19.47(19.38)
|30.87
|45.15
|中位數
|19.73(19.85)
|31.54
|47.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|186,840,000
|269,187,000
|331,431,000
|最低值
|166,009,000
|212,320,000
|245,127,440
|平均值
|180,577,520
|240,618,730
|304,936,670
|中位數
|180,762,680
|241,576,000
|305,344,570
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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