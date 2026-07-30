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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.72元下修至20.33元，其中最高估值23.23元，最低估值15.34元，預估目標價為1442.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|23.23(23.23)
|45.08
|87
|最低值
|15.34(15.34)
|20.86
|36.28
|平均值
|19.27(19.58)
|34.11
|63.46
|中位數
|20.33(20.72)
|34.45
|65.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69,231,000
|114,958,000
|157,386,000
|最低值
|62,090,000
|74,871,000
|89,756,520
|平均值
|64,424,960
|86,296,750
|122,322,290
|中位數
|63,872,940
|84,996,500
|113,936,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,312,028
|9,846,070
|19,772,048
|15,367,386
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,597,938
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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