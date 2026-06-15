鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為23.73元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.97元，其中最高估值2.98元，最低估值1.64元，預估目標價為23.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|2.66
|2.2
|2.16
|最低值
|1.64(1.26)
|1.39
|0.66
|1.21
|平均值
|2.09(2.03)
|1.93
|1.53
|1.72
|中位數
|1.97(1.85)
|1.93
|1.4
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|172.67億
|182.28億
|166.37億
|179.03億
|最低值
|144.08億
|133.57億
|115.08億
|166.18億
|平均值
|155.13億
|155.11億
|144.74億
|173.08億
|中位數
|151.33億
|152.24億
|147.78億
|173.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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