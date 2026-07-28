鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-28 20:36

台灣港務公司高雄分公司今 (28) 日表示，配合整合高雄港第四貨櫃中心後線場地，已推第 121 號碼頭後線場地招商業務，規劃引進民間業者進駐投資興建物流倉庫。高雄港公司表示，日前已由高群公司拿下最優投資人資格，未來將善用高雄港為 LME 遞交港優勢，引進紐約商品交易所 (COMEX) 進駐，除了有效串連全球金屬期貨金融市場，也提升高雄亞太區域轉運中心地位。

高雄港務公司指出，高雄港第 121 號碼頭轉型已作為多功能碼頭使用，其水深達 13.5 公尺，具備靠泊大型船舶之優勢條件，為維持該座碼頭之公用功能，保留後線場地約 1.5 公頃作為公用裝卸作業空間及車輛通行動線，其餘場地空間則釋出作為招商基地，總開發面積達 8.3 公頃，為高雄港少數大型開發用地。

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其中高群公司於 2005 年取得自由港區事業核准營運許可，主要經營非鐵金屬、紙漿及鋼捲儲轉等業務，其倉儲網絡遍布高雄港區，包含中島商港區、南星自由貿易港區、第四貨櫃中心等，除經營自由港區業務外，亦深耕船舶裝卸與物流業務，靈活滿足不同貨物裝卸及儲轉需求。

而高雄港自 2013 年成為全球最大的基本金屬交易中心「倫敦金屬期貨交易所 (LME)」之遞交港，迄今已有 6 家國際大型 LME 認證倉儲公司與 6 家自由港區事業合作投資發展非鐵金屬產業，高群公司也已於今年 6 月 24 日與高雄港務分公司完成合約簽署。

高雄港務公司強調，未來將分期分區興建開發倉儲物流設施，並善用高雄港作為 LME 遞交港優勢，搭配其現有 122 號碼頭後線場地 3 座倉庫，再引進第 2 家芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 旗下 COMEX 進駐高雄港，目前高雄港內 3 個倉儲設施已於今 (2026) 年 2 月 26 日正式取得該交易所鋁交割資格。