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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為234.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.12元上修至5.44元，其中最高估值6.47元，最低估值4.69元，預估目標價為234.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.47(6.47)7.638.848.6
最低值4.69(4.69)6.136.838.6
平均值5.43(5.2)6.687.58.6
中位數5.44(5.12)6.617.258.6

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值190.30億234.75億259.69億277.52億
最低值167.09億183.02億221.88億277.52億
平均值178.66億212.52億236.27億277.52億
中位數180.21億212.17億233.45億277.52億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.192.422.033.043.66
營業收入92.01億104.64億97.94億121.49億135.79億

詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKLAC

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