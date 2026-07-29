鉅亨速報 - Factset 最新調查：科磊(KLAC-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為234.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對科磊(KLAC-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.12元上修至5.44元，其中最高估值6.47元，最低估值4.69元，預估目標價為234.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.47(6.47)
|7.63
|8.84
|8.6
|最低值
|4.69(4.69)
|6.13
|6.83
|8.6
|平均值
|5.43(5.2)
|6.68
|7.5
|8.6
|中位數
|5.44(5.12)
|6.61
|7.25
|8.6
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|190.30億
|234.75億
|259.69億
|277.52億
|最低值
|167.09億
|183.02億
|221.88億
|277.52億
|平均值
|178.66億
|212.52億
|236.27億
|277.52億
|中位數
|180.21億
|212.17億
|233.45億
|277.52億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.19
|2.42
|2.03
|3.04
|3.66
|營業收入
|92.01億
|104.64億
|97.94億
|121.49億
|135.79億
詳細資訊請看美股內頁：
科磊(KLAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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