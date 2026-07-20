2027自行車展啟動品牌升級齊聚台灣 貿協：7/22開放報名、攜手台廠掌握轉型契機

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 19:34

外貿協會今 (20) 日表示，TAIPEI CYCLE(國際自行車展) 發布《TAIPEI CYCLE 2027 品牌策略》，以「以信任驅動未來」，作為全新品牌主張，不僅重新定義展覽價值與未來發展方向，並宣布 2027 年展覽全球徵展正式啟動，於今 (2026) 年 7 月 22 日開放參展報名，邀請全球自行車產業夥伴齊聚台灣，共同掌握下一波產業轉型契機。

國際自行車展啟動品牌升級齊聚台灣，貿協：7/22開放報名、攜手台廠掌握轉型契機。(圖:貿協提供)

貿協表示，30 多年來，TAIPEI CYCLE 持續陪伴台灣自行車產業成長，連結全球品牌、製造商、供應商、買主及專業人士，已成為亞洲最具代表性的國際自行車專業展覽之一。面對全球自行車市場需求放緩、供應鏈重組，及智慧科技與永續轉型加速推進，產業正邁向新一波變革，展覽的角色也從傳統商業媒合平台，逐步轉型為串聯全球供應鏈、促進創新合作及引領產業發展的重要推動者。

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貿協表示，今年《TAIPEI CYCLE 2027 品牌策略》以「信任」作為品牌核心，相信信任不只是合作的基礎，更是驅動創新、串聯產業及引領未來的重要力量。因此提出「以信任驅動未來品牌主張，希望透過更緊密的國際合作、更開放的交流平台及更完整的品牌體驗，持續提升台灣自行車產業的國際競爭力與全球影響力。

貿協強調，本屆展覽亦提出 2 項品牌承諾「串聯信任夥伴」與「共創自行車產業未來」，也展現 TAIPEI CYCLE 將持續串聯全球值得信賴的合作夥伴，促進跨國交流、技術合作及創新發展，攜手打造自行車產業的新未來，也揭示三大發展方向：

全球自行車產業樞紐：深化全球品牌、供應商、買主及產業組織之間的交流合作，打造世界級自行車產業合作平台。

亞洲創新首發平台：聚焦智慧騎乘、電動輔助自行車 (E-bike)、智慧製造、永續材料及未來移動科技，展現亞洲自行車創新能量。

全方位台灣產業體驗：整合企業參訪、產業聚落、創新研發及騎乘文化，讓國際夥伴深入了解臺灣完整且具高度韌性的自行車產業生態系，深化合作關係。