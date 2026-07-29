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盤後速報 - 力成(6239)次交易(30)日除息4.5元，參考價228.5元

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為228.5元，相較今日收盤價233.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率1.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 233.00 4.5 1.93% 0.0
2025/07/31 139.0 7.0 5.04% 0.0
2024/08/01 163.5 7.0 4.28% 0.0
2023/08/01 110.5 7.0 6.33% 0.0
2022/07/29 90.4 6.8 7.52% 0.0


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