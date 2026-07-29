盤後速報 - 力成(6239)次交易(30)日除息4.5元，參考價228.5元
鉅亨網新聞中心
力成(6239-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為228.5元，相較今日收盤價233.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率1.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|233.00
|4.5
|1.93%
|0.0
|2025/07/31
|139.0
|7.0
|5.04%
|0.0
|2024/08/01
|163.5
|7.0
|4.28%
|0.0
|2023/08/01
|110.5
|7.0
|6.33%
|0.0
|2022/07/29
|90.4
|6.8
|7.52%
|0.0
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