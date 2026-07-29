盤後速報 - 欣新網(2949)次交易(30)日除息2.03元，參考價56.97元
鉅亨網新聞中心
欣新網(2949-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.03元。
首日參考價為56.97元，相較今日收盤價59.00元，息值合計為2.03元，股息殖利率3.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|59.00
|2.031
|3.44%
|0.0
|2025/09/02
|148.0
|0.0
|0.0%
|2.1
|2025/06/26
|148.0
|1.0
|0.68%
|0.0
|2024/09/03
|89.8
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/23
|92.6
|2.0
|2.16%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 軒郁策略投資欣新網持股400張 攜手拓展東南亞市場
- 欣新網加速拓東南亞版圖 斥資4億元取得aCommerce 3%股權
- 盤中速報 - 欣新網(2949)急跌-5.62%報61.6元，成交11張
- 欣新網實施庫藏股500張 買回區間40-85元 看好獲利前景
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇