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盤後速報 - 欣新網(2949)次交易(30)日除息2.03元，參考價56.97元

鉅亨網新聞中心

欣新網(2949-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.03元。

首日參考價為56.97元，相較今日收盤價59.00元，息值合計為2.03元，股息殖利率3.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 59.00 2.031 3.44% 0.0
2025/09/02 148.0 0.0 0.0% 2.1
2025/06/26 148.0 1.0 0.68% 0.0
2024/09/03 89.8 0.0 0.0% 0.5
2024/07/23 92.6 2.0 2.16% 0.0


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