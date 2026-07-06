鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-06 09:52

全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今 (6) 日宣布，以 1350 萬美元 (新台幣約 4 億元) 策略投資東南亞最大品牌營運服務商 aCommerce Group Limited，取得持股約 3%，將共同打造出亞洲 AI 品牌服務平台，並藉此使欣新網在東南亞的營運版圖快速擴張。

欣新網表示，此次合作不僅是一項策略投資，更象徵邁向下一個成長階段，未來雙方將整合台灣、日本、菲律賓等東南亞市場資源，結合 AI、數據、品牌營運和在地營運能力，協助品牌客戶快速拓展多個亞洲市場。

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據顧問公司 Momentum Works 報告指出，東南亞電商市場在 2025 年商品交易總額 (GMV) 成長 22.8%，達到 1576 億美元規模，成長幅度較 2024 年的 12% 更強，加上日本、台灣等發展成熟的電商市場，亞洲已成為全球品牌拓展海外營收的重要市場。

過往品牌進軍亞洲，往往必須在不同市場各自建立團隊、尋覓在地合作夥伴，導致營運成本高昂、跨市場管理複雜，因此，欣新網觀察到，近年品牌改採區域化經營，期望透過單一合作夥伴管理多個市場，以更精簡的組織架構提升營運效率。

欣新網總經理黃懷恩表示，一站式整合品牌營運、AI、數據、物流與跨市場營運能力的平台，是欣新網鎖定的核心戰場，目標成為協助品牌快速搶進亞洲市場的 AI 驅動品牌營運平台，讓品牌得以單一窗口、跨市場同步布局，掌握亞洲下一波成長新商機。

欣新網近年積極拓展亞洲市場，去年營收規模達 57.16 億元，年增 21.24%，創歷年新高，其中，在菲律賓營收較 2024 年成長近 6 倍。

aCommerce 成立於 2013 年，總部位於泰國曼谷，年營收達 3.8 億美元，是東南亞最大品牌營運服務商，營運涵蓋泰國、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓、並擁有 9 座先進物流中心，以及逾 32 間直播銷售攝影棚，服務超過 220 個國際及區域品牌，包括三星、聯合利華、雀巢、萊雅和 Panasonic 等。

在股東結構部分，國際知名投資人包括 NTT DocomoVentures、DKSH、January Capital，以及 KKR 旗下 Emerald Media 等。