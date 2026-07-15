鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-15 18:59

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (15) 日宣布，7-ELEVEN 持續觀察生活消費趨勢，開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出 uniopen 會員加入 Apple 錢包服務。

統一超表示，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；而習慣使用 Apple Pay 付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

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Apple Pay 是國內許多通勤族和上班族快速購物的重要支付工具，過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具和存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮，因此，此次 7-ELEVEN 推出全新會員服務，消費者將 uniopen 會員卡加入 Apple 錢包後，搭配 Apple Pay 付款，可同步完成支付、OPENPOINT 累積和電子發票存入。