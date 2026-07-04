鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-04 09:00

佳世達 (2352-TW) 今日將公告 6 月營收 186.71 億元，月增 8.3%、年減 0.6%；第二季營收 527.29 億元，季增 2.3%、年減 1.3%，上半年營收 1042.7 億元，年增 1%。

佳世達6月營收186.71億元月增8% Q2同步繳季增。(鉅亨網資料照)

佳世達說明，依 6 月各事業表現來看，高附加價值事業營運表現佳，其中智能方案較去年同期雙位數增長，網通、醫療事業也較去年同期成長。

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佳世達董事長陳其宏在最近一次的法說中就表示，今年營運將呈現逐季成長，預期智能方案事業仍將是今年成長最快的業務，其次為醫療與網通事業。