佳世達6月營收186.71億元月增8% Q2同步繳季增
鉅亨網記者彭昱文 台北
佳世達 (2352-TW) 今日將公告 6 月營收 186.71 億元，月增 8.3%、年減 0.6%；第二季營收 527.29 億元，季增 2.3%、年減 1.3%，上半年營收 1042.7 億元，年增 1%。
佳世達說明，依 6 月各事業表現來看，高附加價值事業營運表現佳，其中智能方案較去年同期雙位數增長，網通、醫療事業也較去年同期成長。
佳世達董事長陳其宏在最近一次的法說中就表示，今年營運將呈現逐季成長，預期智能方案事業仍將是今年成長最快的業務，其次為醫療與網通事業。
在 AI 布局方面，陳其宏表示，集團在 AI 基礎設施布局已全面到位，產品線涵蓋 AI 伺服器、1.6T 交換器、高速網通設備、散熱系統及資料中心相關解決方案，預計今年起陸續出貨。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 6月營收 明泰22.7億元年月雙增、仲琦9.5億元月增近5成
- 韋僑出貨續旺 5月營收1.64億元改寫次高 估Q2營收將連三登頂
- 威強電5月營收創45個月新高 網通、醫療產品出貨暢旺
- 八貫受惠戶外、醫療產品表現亮眼 5月營收年增37.2％創同期新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇