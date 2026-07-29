熊本強震 華航、星宇今日開加班機 改票免手續費
鉅亨網記者王莞甯 台北
日本熊本昨日發生規模高達 7.1 的強震，國籍航空業和旅遊業者最新回報，在當地的業務均正常，華航 (2610-TW)、星宇航空 (2646-TW) 則是宣布今 (29) 日均加開航班，以協助滯留日本的旅客儘速返台。
華航表示，今日加開 CI2129 福岡飛往桃園航班，以 A330 機型執飛，同時，今日 CI394/CI395 桃園往返熊本、CI198/199 高雄往返熊本航班正常營運，將持續關注當地場站動態，並視旅運需求適時調整航班安排。
而華航 8 月 5 日前往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島 14 天內的航班或退票，將免收手續費。
星宇航空則表示，熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響旅客，今日緊急增派熊本返回台北加班機 JX1847，而 8 月 5 日前往返熊本的機票若需更改至福岡或熊本 14 天內航班或取消機票，免收手續費。
而長榮航並未營運熊本航線，目前於日本九州地區營運的福岡航線維持正常起降，並未受熊本地震的影響。
旅行團方面，鳳凰 (5706-TW) 回應，目前旗下日本團多處在本州和東北地區，暫無團體受影響，雄獅 (2731-TW) 則說明，九州地區各團共計逾 400 位旅客和領隊，均回報平安，將持續密切關注當地情況與團體動態，並以旅客安全為最高原則。
另外，華航提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至 8 月底，全力配合政府機關、公益團體、宗教團體和相關救援組織辦理賑災工作。
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