鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-29 09:34

熊本強震 華航、星宇今日開加班機 改票免手續費。(圖：華航提供資料照)

華航表示，今日加開 CI2129 福岡飛往桃園航班，以 A330 機型執飛，同時，今日 CI394/CI395 桃園往返熊本、CI198/199 高雄往返熊本航班正常營運，將持續關注當地場站動態，並視旅運需求適時調整航班安排。

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而華航 8 月 5 日前往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島 14 天內的航班或退票，將免收手續費。

星宇航空則表示，熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響旅客，今日緊急增派熊本返回台北加班機 JX1847，而 8 月 5 日前往返熊本的機票若需更改至福岡或熊本 14 天內航班或取消機票，免收手續費。

而長榮航並未營運熊本航線，目前於日本九州地區營運的福岡航線維持正常起降，並未受熊本地震的影響。