鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-29 13:53

貨櫃作為貨物運輸主要載體，廣泛應用於國際貿易，6 月份以來，浙江寧波貨櫃製造企業驟然忙碌起來，出口迎來強勁反彈。

拿下全球95%以上市場！中國國產「大冰箱」爆單。（圖：人民日報）

據《新華社》28 日（周二）報導，浙江寧波一家貨櫃工廠的企業負責人表示，他們生產的貨櫃 99% 用於出口。進入 6 月份後，訂單突然大幅增加。

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目前工人已從單班生產轉為兩班倒，日產量達到 500 至 550 個，較 5 月份前翻了一番。排產已經到了 11 月。目前寧波地區的貨櫃生產線普遍處於滿負荷運轉。

如果說常規貨櫃是國際貿易「晴雨表」，那麼技術含量更高的冷藏貨櫃，則是全球冷鏈物流的「溫度計」。今年以來，中國冷藏集裝箱出口同樣表現搶眼。

在山東青島，貨櫃生產企業負責人說，他們不僅生產 20 英尺、40 英尺的標準冷藏貨櫃，還會根據不同國家、不同運輸工具的要求，生產特種冷藏櫃，比如中歐班列使用的鐵路櫃、空運的航空櫃等。

企業負責人提到，目前全球每三個冷藏貨櫃中，就有一個產自這裡。面對穩步增長的需求，產線持續推進技術改造，提升自動化水準。

發泡是冷藏櫃製造的核心技術之一，直接決定櫃體保溫性能。過去質檢長期依賴人工敲擊、憑耳朵聽聲音來判斷發泡品質，全靠工人經驗。今年開始，企業引入了聲學檢測模型設備，準確率更高。

生產技術的不斷提升和國際貿易中日益增長的冷鏈運輸需求，帶動冷藏貨櫃出口顯著增加。