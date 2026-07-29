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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至57.75元，預估目標價為1900元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由56.62元上修至57.75元，其中最高估值62.25元，最低估值49.21元，預估目標價為1900元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值62.25(62.25)75.687.8168.41
最低值49.21(49.21)53.9862.4168.41
平均值57.83(56.78)65.775.268.41
中位數57.75(56.62)65.8973.7368.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值46,240,00053,446,12060,350,00054,817,060
最低值39,266,00042,791,00048,044,35054,817,060
平均值43,061,38048,662,96054,696,04054,817,060
中位數42,806,00048,046,11054,840,27054,817,060

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,400,0987,623,6776,965,8086,013,131
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,329,94530,660,13329,827,35226,072,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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亞德客-KY1325-2.93%
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