鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至57.75元，預估目標價為1900元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由56.62元上修至57.75元，其中最高估值62.25元，最低估值49.21元，預估目標價為1900元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.25(62.25)
|75.6
|87.81
|68.41
|最低值
|49.21(49.21)
|53.98
|62.41
|68.41
|平均值
|57.83(56.78)
|65.7
|75.2
|68.41
|中位數
|57.75(56.62)
|65.89
|73.73
|68.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46,240,000
|53,446,120
|60,350,000
|54,817,060
|最低值
|39,266,000
|42,791,000
|48,044,350
|54,817,060
|平均值
|43,061,380
|48,662,960
|54,696,040
|54,817,060
|中位數
|42,806,000
|48,046,110
|54,840,270
|54,817,060
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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