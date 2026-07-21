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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由55.86元上修至56.26元，其中最高估值64.45元，最低估值49.21元，預估目標價為1805元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.45(64.45)
|72.89
|80.46
|64.62
|最低值
|49.21(49.21)
|53.98
|58.51
|64.62
|平均值
|56.74(56.46)
|63.84
|71.51
|64.62
|中位數
|56.26(55.86)
|63.36
|71.78
|64.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46,240,000
|53,397,480
|58,469,980
|52,220,990
|最低值
|39,266,000
|42,791,000
|46,625,890
|52,220,990
|平均值
|42,178,170
|47,634,370
|52,751,880
|52,220,990
|中位數
|41,565,240
|47,737,060
|53,552,630
|52,220,990
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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