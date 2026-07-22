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盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(23)日除息29.11元，參考價1400.89元

鉅亨網新聞中心

亞德客-KY(1590-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利29.11元。

首日參考價為1400.89元，相較今日收盤價1430.00元，息值合計為29.11元，股息殖利率2.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 1430.00 29.1078 2.04% 0.0
2025/09/23 782.0 19.54836 2.5% 0.0
2024/09/26 874.0 17.68314 2.02% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0


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