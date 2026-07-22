盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(23)日除息29.11元，參考價1400.89元
鉅亨網新聞中心
亞德客-KY(1590-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利29.11元。
首日參考價為1400.89元，相較今日收盤價1430.00元，息值合計為29.11元，股息殖利率2.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|1430.00
|29.1078
|2.04%
|0.0
|2025/09/23
|782.0
|19.54836
|2.5%
|0.0
|2024/09/26
|874.0
|17.68314
|2.02%
|0.0
|2023/09/26
|981.0
|13.11805
|1.34%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
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