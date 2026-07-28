根據FactSet最新調查，共11位分析師，對CheniereEnergyInc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.6元下修至-6.7元，其中最高估值-4.69元，最低估值-8.16元，預估目標價為306.00元。※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」市場預估EPS預估值2026年2027年2028年2029年最高值-4.69(-4.69)23.5221.515.54最低值-8.16(-8.16)10.8910.58.65平均值-6.63(-6.61)16.3914.9313.23中位數-6.7(-6.6)15.5615.0815.5市場預估營收預估值2026年2027年2028年2029年最高值253.87億260.22億251.85億260.47億最低值193.58億197.81億226.50億260.47億平均值221.57億236.41億244.05億260.47億中位數221.62億238.50億247.43億260.47億歷史獲利表現項目2021年2022年2023年2024年2025年EPS-9.255.6440.7214.2024.13營業收入176.40億337.56億202.84億157.76億196.32億詳細資訊請看美股內頁：CheniereEnergyInc.(LNG-US)資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。