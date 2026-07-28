鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至12.92元，預估目標價為270.40元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.39元下修至12.92元，其中最高估值16.28元，最低估值9.16元，預估目標價為270.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.28(16.28)18.5521.8921.81
最低值9.16(9.16)10.2914.4915.95
平均值13.08(13.12)14.9817.5718.03
中位數12.92(13.39)15.3317.4216.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.07億32.67億34.18億33.74億
最低值20.52億22.72億25.40億31.89億
平均值25.25億28.55億30.63億32.76億
中位數26.67億28.20億30.80億32.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.698.8110.659.309.86
營業收入9.37億13.61億18.73億18.34億21.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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