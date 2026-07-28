鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至12.92元，預估目標價為270.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.39元下修至12.92元，其中最高估值16.28元，最低估值9.16元，預估目標價為270.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.28(16.28)
|18.55
|21.89
|21.81
|最低值
|9.16(9.16)
|10.29
|14.49
|15.95
|平均值
|13.08(13.12)
|14.98
|17.57
|18.03
|中位數
|12.92(13.39)
|15.33
|17.42
|16.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.07億
|32.67億
|34.18億
|33.74億
|最低值
|20.52億
|22.72億
|25.40億
|31.89億
|平均值
|25.25億
|28.55億
|30.63億
|32.76億
|中位數
|26.67億
|28.20億
|30.80億
|32.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|9.86
|營業收入
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
|21.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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