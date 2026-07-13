鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估上修至13.39元，預估目標價為285.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.18元上修至13.39元，其中最高估值16.28元，最低估值8.99元，預估目標價為285.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.28(16.28)18.5521.8921.81
最低值8.99(8.99)10.0814.4515.9
平均值13.38(13.32)15.3417.9118.02
中位數13.39(13.18)15.4517.7416.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.70億32.91億34.37億33.64億
最低值20.52億22.72億25.40億32.05億
平均值25.62億28.58億30.53億32.59億
中位數26.50億29.24億30.20億32.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.698.8110.659.309.86
營業收入9.37億13.61億18.73億18.34億21.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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