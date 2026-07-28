鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.47元，其中最高估值3.14元，最低估值2.12元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.14(3.14)
|3.88
|4.8
|4.62
|最低值
|2.12(2.12)
|2.13
|2.67
|4.62
|平均值
|2.5(2.48)
|2.93
|3.44
|4.62
|中位數
|2.47(2.43)
|2.95
|3.35
|4.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|296.10億
|336.44億
|357.63億
|365.81億
|最低值
|271.00億
|281.33億
|290.52億
|365.81億
|平均值
|279.15億
|303.88億
|319.25億
|365.81億
|中位數
|274.42億
|295.48億
|305.43億
|365.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.61
|1.91
|2.98
|2.60
|營業收入
|205.02億
|211.56億
|255.06億
|278.29億
|277.33億
詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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