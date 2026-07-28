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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為72.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.47元，其中最高估值3.14元，最低估值2.12元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.14(3.14)3.884.84.62
最低值2.12(2.12)2.132.674.62
平均值2.5(2.48)2.933.444.62
中位數2.47(2.43)2.953.354.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值296.10億336.44億357.63億365.81億
最低值271.00億281.33億290.52億365.81億
平均值279.15億303.88億319.25億365.81億
中位數274.42億295.48億305.43億365.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.27-0.611.912.982.60
營業收入205.02億211.56億255.06億278.29億277.33億

詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBKR

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