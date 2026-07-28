不再允許all-in？南韓擬設個股槓桿投資20%封頂線 有人喊話「國家賠償」

鉅亨網新聞中心 2026-07-28 19:50

南韓股市近期遭遇劇烈波動，KOSPI 與 KOSDAQ 指數多次觸發熔斷機制，市場情緒陷入恐慌。為因應市場下跌並防範個人投資者過度曝險，南韓金融委員會 (FSC) 於 7 月 28 日宣布，正研擬對單一股票槓桿產品實施更嚴格的限制，其中最受關注的方案是設定 20% 的投資金額上限。

不再允許all-in？南韓擬設個股槓桿投資20%封頂線 以遏制市場過熱(圖:shutterstock)

散戶慘烈虧損

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南韓個股槓桿 ETF 市場目前正經歷一場散戶危機，大量個人投資者因試圖「攤薄成本」而反覆補倉，最終卻愈陷愈深。根據統計，截至 7 月中旬，已有超過 120 萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線，其中約 32 萬至 36 萬個帳戶遭全額強制平倉。

報導指出，一名 45 歲的上班族投入 3400 萬韓元投資半導體槓桿 ETF，歷經五次補倉後，帳戶浮虧仍超過 50%。另一名 25 歲的大學生甚至借入生活費貸款追加買入，最終本金近乎腰斬。

這類產品的「負復利」效應是導致慘賠的核心原因。槓桿 ETF 追蹤標的資產日收益率的兩倍，在漲跌交替的震盪行情下，即便基礎資產股價回到原點，ETF 也會因損耗而無法收復失地。

批評聲音認為，當局在未充分評估市場衝擊與風險管控機制的情況下倉促推進，導致眾多散戶遭受嚴重資產損失；部分觀點已明確提出，應就監管失職啟動國家賠償追責機制，並呼籲國會政務委員會通過質詢與調查追究產品審批過程中的責任。

核心對策：20% 倉位總量管理

據韓媒《中央日報》等媒體報導，依 FSC 正在研究的「總量管理規則」，個人投資者在單一股票槓桿產品中的配置，不得超過其金融投資產品總額的 20%。

舉例而言，若一位投資者的總投資資產為 1 億韓元，未來配置於特定個股槓桿產品的金額上限將被限制在 2,000 萬韓元。此舉旨在防止散戶採取「孤注一擲」式的全倉投機行為，降低高風險產品對個人資產的集中衝擊。

監管背景：槓桿市場規模急速擴張

這項強力的行政干預源於個股槓桿市場的畸形增長。數據顯示，相關產品自 5 月底上市以來，總市值在不到兩個月的時間內暴增超過 170%，從 4.4 兆韓元飆升至 11.9 兆韓元。

隨之而來的是巨大的斷頭風險，截至 7 月 13 日，已有超過 120 萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線，其中約 32 萬至 36 萬個帳戶已遭券商強制平倉，甚至出現倒欠資金的情況。

投資門檻與市場機制的多重收緊

除了持倉限制，監管當局已提前實施多項補強方案。自 7 月 31 日起，散戶進入該市場的最低現金保證金將從 1,000 萬韓元大幅調升至 3,000 萬韓元。

此外，FSC 還考慮引入以下追加措施：

強化投資者資質：研擬要求個股槓桿產品需比照期貨與衍生品，引入事前模擬交易與定期再教育制度。

分散市場波動：要求資產管理公司將再平衡時點從收盤前分散至盤中，以減少收盤時段的價格劇烈波動。

規範流動性供應商 (LP)：呼籲 LP 自主調整報價單位與訂單頻率，減少因過度套利交易而導致的交易量虛假膨脹。